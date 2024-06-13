Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 71, покровський напрямок залишається найгарячішим - Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 четверга кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 71, найгарячіша обстановка залишається на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На харківському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в районі Глибокого та західніше Тихого. Наразі триває бойове зіткнення поблизу Вовчанська. Крім цього, противник із району російського Бєлгорода завдав п’яти ударів із використанням дев'яти КАБів по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.

На куп'янському напрямку українські військові відбили дві атаки противника, тривають іще два бойові зіткнення. Ворожа авіація в районі Петропавлівки завдала удару одинадцятьма НАРами, ще сімома противник вдарив по Табаївці.

На лиманському напрямку ЗСУ успішно відбили три штурмові дії окупантів. Бої тривають поблизу Греківки та Невського.

На краматорському напрямку ворог здійснив шість невдалих спроб потіснити українські підрозділи із займаних позицій, тривають дві атаки поблизу Нового й Андріївки.

На покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили вже 26 атак на позиції українських військ у районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої, Євгенівки, Новопокровського, Межового та Невельського. Також активно працює ворожа авіація. Українські захисники стримують натиск і відбили 16 ворожих штурмів, 10 бойових зіткнень іще тривають.

На курахівському напрямку тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки. Загалом ворог здійснив 16 атак, українські військові відбили 10 штурмових дій. Ще шість бойових зіткнень тривають.

На времівському напрямку активізувалася ворожа авіація. Агресор ударив сімома НАРАми по Старомайорському, а також КАБами - по Сторожовому, Великій Новосілці та Богоявленці.