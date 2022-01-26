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17:04 26.01.2022

США не знають, що РФ вирішила щодо України, але побоюються нападу на українську територію до середини лютого – заступник держсекретаря

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США не знають, що РФ вирішила щодо України, але побоюються нападу на українську територію до середини лютого – заступник держсекретаря

США бачать усі ознаки того, що президент Російської Федерації Володимир Путін має намір використати військову силу проти України, повідомила заступник державного секретаря США Венді Шерман.

"Я не знаю, чи прийняв він (Путін – ІФ) остаточне рішення, але ми, звісно, бачимо всі ознаки того, що він планує використати військову силу колись, можливо, зараз або в середині лютого", – сказала Шерман під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Віктора Пінчука у середу.

Вона додала, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і президент Путін буде на ній присутній, що може вплинути на прийняття ним рішень.

"Я не знаю, що в голові президента Путіна. Є лише одна людина, яка знає це, і це президент Путін. Я підозрюю, що навіть люди, які оточують його, не знають, що він зрештою зробить. Я думаю, вони знають плани організації готовності військових, плани використання військових, але я підозрюю, що президент має також інші плани", - зазначила Шерман.

Теги: #рф #прогноз #шерман
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