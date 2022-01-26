В ЄСПЛ відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

У Європейському суді з прав людини (м. Страсбург, Франція) у середу відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії", повідомляє пресслужба українського Мін'юсту.

"Відповідно до встановленого Європейським судом порядку, під час усних слухань першими виступали представники уряду Російської Федерації, другими – представники України, третіми заслухано представників Королівства Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що з 2014 року уряд України активно протистоїть гібридній війні Російської Федерації на юридичному фронті боротьби у Європейському суді. У липні 2020 року Королівство Нідерланди подало до ЄСПЛ міждержавну заяву проти Російської Федерації про знищення в липні 2014 року пасажирського літака компанії Malaysia Airlines МН17 та загибель 298 осіб.

"27 листопада 2020 року Європейський суд повідомив уряду України про об'єднання трьох міждержавних справ стосовно масових та систематичних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, щодо викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт із Донецької та Луганської областей на територію Російської Федерації у 2014 році та стосовно збиття літака рейсу "Малайзійських авіаліній" MH17 в одну справу "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами №№8019/16, 43800/14, 28525/20", - зазначають у відомстві.

Там повідомляють, що зміст міждержавної заяви "охоплює скарги уряду України стосовно тривалих та систематичних порушень Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей цілої низки статей, передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, починаючи з квітня 2014 року".

Серед них, зокрема, статті, що передбачають право на життя, заборону катування, право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свободу думки, совісті та релігії, свободу вираження поглядів, свободу зібрань та об'єднання, заборону дискримінації у поєднанні зі статтями 3, 8, 9, 10, 11 конвенції та статтею 1 (захист права власності) першого протоколу до конвенції, статтею 2 (свобода пересування) протоколу №4 до конвенції.

У Мін'юсті зазначають, що представники РФ у ЄСПЛ заявили про незгоду з рішенням суду, який відмовився об'єднувати міждержавну справу "Росія проти України" зі справою "Україна та Нідерланди проти Росії". Крім того, представники Росії заявили про невизнання заявлених міждержавних скарг, додавши, що РФ нібито не є стороною конфлікту в Україні.

"Справа має бути відхилена як неприйнятна, оскільки заявлені у ній скарги не підпадають під юрисдикцію РФ", - наводить позицію російських представників пресслужба українського Мін'юсту.

У свою чергу українська делегація в ЄСПЛ на чолі з міністром юстиції Денисом Малюською повідомила, що РФ розпочала окупацію ОРДЛО відразу після встановлення Росією ефективного контролю над Кримським півостровом у квітні 2014 року.

"Агресія РФ – це довготривала і послідовна політика Російської Федерації, спрямована на те, щоб змусити Україну діяти на користь Росії та зіштовхнути її зі шляху до західних цінностей та європейського вибору", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що практика заохочення жителів окупованих територій отримувати паспорти Російської Федерації, як і у випадку конфлікту в Північній Осетії, також спрямована на те, щоб дати Росії привід для вторгнення на територію іншої країни у випадку, якщо такий привід знадобиться.

"В умовах можливого вторгнення РФ на територію України поведінка Росії в цьому судовому процесі також виглядає загрозливо. Уряд Росії неодноразово намагався зірвати слухання щодо прийнятності у цій справі, які спочатку були призначені на 24 листопада 2021 року, домагаючись їх відкладення під приводом протиепідемічних заходів у зв’язку з COVID-19, запроваджених Росією, та подання до Європейського суду нашвидкуруч підготовленої заяви проти України і вимоги приєднати таку заяву до цього провадження. Коли жодна зі спроб не вдалася, за 16 днів до слухань, 8 листопада 2021 року, суддя від Російської Федерації заявив про відвід, що змусило Європейський суд відкласти слухання на 26 січня 2022 року", - наголошують у Мін'юсті.

Там додають, що уряд України вважає, що суд має надіслати чіткий сигнал уряду РФ, що його маніпуляції не будуть прийнятними і що він має відповідати за численні порушення прав людей, які перебували під юрисдикцією РФ.

"Російська Федерація має нести відповідальність за систематичні та тривалі порушення прав людини на території Східної України, у тому числі – за збиття літака рейсу "Малайзійських авіаліній" MH17, а Європейський суд має компетенцію розглядати цю справу", - підсумували у відомстві.