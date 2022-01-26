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13:32 26.01.2022

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

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Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг.

"Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги. Також з ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму на комунальні послуги", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

За його словами, наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено.

Теги: #житлокомпослуги #освіта #єпідтримка
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