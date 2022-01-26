Порошенко вимагає від влади негайно виділити гроші ЗСУ

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу негайно збільшити фінансування української армії та припинити масштабне розкрадання бюджетних коштів.

"Три місяці весь світ б'є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Московії. Три місяці весь світ думає, як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності. Це роблять усі, крім української влади", – заявив Порошенко, виступаючи із трибуни Верховної Ради, передає пресслужба "Євросолідарності".

Політик наголосив, що "дійсно не треба панікувати і розмірковувати, нападе Путін чи ні", а потрібно підготуватися до того, щоб дати відсіч, "якщо дипломатичні зусилля його не зупинять".

"Де українські стратегічні резерви? У що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо, і головне – чим озброїмо резервістів резерву першої черги, який уже треба розвертати? Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців?", – зазначив Порошенко.

Зокрема, він закликав керівництво парламенту внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави, що передбачає виділення на потреби армії додаткових 50 млрд грн.