Події

11:46 26.01.2022

Рада може піти на карантин до 15 лютого

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Рада може піти на карантин до 15 лютого

Верховна Рада наступного тижня може піти на карантин до 15 лютого через сплеск захворюваності на COVID-19 серед народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Наступний пленарний тиждень: тільки відкриття сесії, кілька голосувань і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина - велика кількість захворілих", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас лідерка партії "Голос" Кіра Рудик припустила, що замість пленарних засідань депутати продовжать працювати в комітетах.

"Зараз дедалі більше депутатів хворіють, епідеміологічна ситуація дуже складна. Тому можливо, що ми тільки відкриємо сесію і підемо працювати в комітетах наступного тижня", - сказала вона журналістам у кулуарах парламенту в середу після повідомлення глав фракцій і керівників парламенту.

Згідно з календарним планом, 1 лютого Верховна Рада має відкрити сьому сесію, і на найближчому тижні народні депутати повинні працювати в пленарному режимі.

Теги: #карантин #рада
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