США розмірковують над санкціями та обмеженнями експорту, які б ударили по РФ на ринках, по рублю

Адміністрація США розглядає варіанти санкцій та експортних обмежень щодо Росії, які були б здатні негативно вплинути на її валюту та на ситуацію на ринках, пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних представників американського керівництва.

"Представники адміністрації не стали надавати подробиць про те, які саме санкції вони мають намір вводити, але заявили, що ці рішення посилять розпродаж фінансових інструментів на російських ринках, підвищать вартість запозичень і зашкодять курсу російської валюти", - пише газета.

Видання наводить висловлювання джерела в адміністрації США, яке заявило, що "варіанти експортного контролю, які ми розглядаємо разом із нашими союзниками та партнерами, вдарять по стратегічних амбіціях про швидкий розвиток промисловості", а також вдарять по сферах, які керівництво Росії вважає важливими, таких як штучний інтелект, квантові комп'ютери, оборона і аерокосмічна галузь та інші сфери.

Раніше у вівторок американські ЗМІ повідомляли, що адміністрація США розглядає можливість запровадження обмежень на експорт напівпровідників до РФ у разі, якщо Москва нападе на Україну.

Напівпровідникові чіпи використовуються для виробництва більшості речей щоденного вжитку - від автомобілів до смартфонів, телевізорів і комп'ютерів.