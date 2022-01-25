Єрмак зустрівся з лідерами єврейських організацій іноземних держав

Напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з лідерами єврейських організацій іноземних держав, заявили в пресслужбі глави держави.

"Під час зустрічі першочергову увагу Андрій Єрмак приділив безпековій ситуації навколо України та важливості консолідованої позиції всієї демократичної міжнародної спільноти для запобігання новій хвилі ескалації", - зазначено в повідомленні.

Він подякував світовій єврейській громаді за підтримку: "Весь світ чує ваш вагомий голос. Ми це справді цінуємо".

Було домовлено продовжити регулярний діалог у цьому форматі.

Як повідомляється, Єрмак окремо відзначив, що Україна приділяє особливу увагу вшануванню пам’яті жертв нацизму, підтримує заходи з вивчення історії Голокосту та активно сприяє міжнародним зусиллям задля запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

"Трагедія Бабиного Яру – одна з найглибших ран і один із найжахливіших злочинів проти людства. Україна у взаємодії зі світовою єврейською спільнотою та міжнародними партнерами докладає максимум зусиль для того, щоб зробити Бабин Яр гідним місцем пам’яті про невинні жертви та скалічені злочинами нацизму долі", - сказав керівник Офісу президента.

У свою чергу керівники єврейських організацій наголосили на важливості ухвалення Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", що свідчить про послідовну позицію нашої держави щодо недопущення цього ганебного явища.