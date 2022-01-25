Події

21:43 25.01.2022

Байден заявляє, що у разі вторгнення РФ в Україну розгляне можливість санкцій проти особисто Путіна

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Байден заявляє, що у разі вторгнення РФ в Україну розгляне можливість санкцій проти особисто Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що не відкидає персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна у разі російського вторгнення в Україну.

Американські ЗМІ публікують відео, на якому журналіст запитує Байдена, який прийшов до магазину за покупками, чи допускає він можливість таких санкцій. "Так, це можливо", – відповів президент США.

Байден також припустив, що лише сам російський президент знає, якими будуть дії Росії щодо України.

"Це все Путін. Я не думаю, що навіть його оточення знає напевно (що він планує зробити – ІФ)", - сказав президент США.

 

 

Теги: #президент #сша #санкції #росія
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