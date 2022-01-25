Події

19:13 25.01.2022

Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

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Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

Поліція з'ясовує обставини аварії за участю двох вантажівок і позашляховика на трасі поблизу селища Коротич Харківської області.

"Попередньо, внаслідок аварії загинула одна людина, ще троє громадян дістали травм різного ступеня тяжкості", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції 25 січня о 16:34.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1.

Наразі працівники поліції здійснюють огляд місця події та з'ясовують усі обставини ДТП.

Теги: #дтп #україна #харків
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