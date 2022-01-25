Київ у лютому планує запустити тестову оплату банківською карткою в наземному транспорті

У Києві в лютому планують запустити тестову оплату банківською карткою в наземному транспорті на кількох маршрутах, повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич на своїй Facebook-сторінці у вівторок.

"Зараз команда працює над оплатою банківською карткою в наземному комунальному транспорті. У лютому плануємо запустити її в тестовому режимі на декількох маршрутах", - написав Оленич.

Він зазначив, що пів року тому Київ став першим містом в Україні, де повністю скасували паперові талони у громадському транспорті.

За цей час електронним квитком скористалися 140 млн разів, а в сервісі "Київ Цифровий" згенеровано 11 млн QR-квитків.