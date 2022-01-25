Двоє українських військових поранені на Донбасі внаслідок обстрілів із боку російських найманців – штаб ООС

Російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню від початку доби, внаслідок чого дістали поранення двоє українських військовослужбовців, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні у Facebook.

Також поблизу Широкиного ворог здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Пищевика російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого – важкий", - наголосили у штабі ООС.