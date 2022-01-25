Події

17:02 25.01.2022

Норвегія скасовує карантин для всіх мандрівників

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Норвегія скасовує карантин для всіх мандрівників

Влада Норвегії ухвалила рішення скасувати карантин для всіх, хто прибуває в країну з 26 січня, незалежно від статусу вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від коронавірусу, повідомляє уряд країни.

"Дотримуючись рекомендації Національного інституту громадської охорони здоров'я, ми скасовуємо вимогу про в'їзний карантин, оскільки він більше не вважається необхідним для інфекційного контролю. Правило набуває чинності з 26 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає влада Норвегії, насамперед зміни стосуватимуться тих мандрівників, які не щеплені або використали вакцину, що не входить до списку схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

"Для в'їзду до Норвегії буде потрібна довідка з негативним результатом ПЛР- або експрес-тесту на COVID, зробленого не раніше ніж за 24 години до в'їзду в країну. Мандрівники зобов'язані пройти після прибуття ще одне тестування або протягом 24 годин після прибуття. У разі позитивного тесту пасажир має вирушити на самоізоляцію", - пояснили у пресслужбі уряду.

Крім того, під час в'їзду до Норвегії іноземні громадяни мають заповнити реєстраційну анкету. Виняток становлять діти віком до 16 років.

В уряді наголосили, що карантин під час в'їзду може бути знову запроваджено "в разі погіршення ситуації із зараженням або появи нового варіанта вірусу, який потребуватиме суворіших заходів".

Раніше всім іноземним громадянам, щепленим вакциною, що не входить до списку схвалених ВООЗ, необхідно було, крім тестування, дотримуватися 10-денного карантину. Його можна було скоротити після отримання негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого на третій день ізоляції.

Теги: #норвегія #туризм #карантин
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