Події

12:21 25.01.2022

Поліція Запоріжжя перевіряє повідомлення про мінування всіх шкіл міста, а також коледжу та дитячих садків

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Поліція Запоріжжя перевіряє повідомлення про мінування всіх шкіл міста, а також коледжу та дитячих садків

У Запоріжжі у вівторок вранці надійшло анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл міста, коледжу та низки дитячих садків, повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про мінування шкіл та електротехнічного коледжу надійшло приблизно о 10:00. Пізніше були отримані повідомлення про мінування низки дитячих садків.

Рішення про евакуацію адміністрації навчальних закладів ухвалюють в індивідуальному порядку.

Наразі поліція, кінологи та вибухотехніки розпочали перевірку навчальних та дитячих дошкільних закладів.

За даними пресслужби поліції Запорізької області, місцеві спецслужби лише о п'ятій ранку вівторка завершили роботу з перевірки всіх шкіл та дитячих садків міста, нібито замінованих у понеділок удень. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Теги: #поліція #мінування #запоріжжя
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