Посольство Японії не планує евакуювати своїх співробітників чи членів їхніх сімей з України

Посольство Японії повідомило, що евакуація співробітників та членів їхніх сімей із території України наразі не планується, проте японський уряд рекомендує громадянам Японії залишити країну.

"Посольство Японії нині не планує евакуювати своїх співробітників або членів їхніх сімей", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві Японії в Україні в понеділок.

Водночас у диппредставництві зазначили, що уряд Японії рекомендував своїм громадянам не подорожувати до України, а тим, хто вже перебуває в Україні, використати комерційні рейси, щоб залишити країну, доки вони доступні.

"Уряд Японії випустив відсьогодні (у понеділок - ІФ) рекомендацію "Не подорожувати" для всієї України з огляду на зростання напруженості в регіонах, що прилягають до її кордонів, через нарощування російських військ та інші фактори і постійно непередбачувані ситуацій. Уряд Японії наполегливо рекомендував японцям, які перебувають в Україні, використати комерційні рейси, щоб залишити країну, доки вони доступні", - розповіли в посольстві.