Події

09:45 25.01.2022

Посольство Японії не планує евакуювати своїх співробітників чи членів їхніх сімей з України

1 хв читати
Посольство Японії не планує евакуювати своїх співробітників чи членів їхніх сімей з України

Посольство Японії повідомило, що евакуація співробітників та членів їхніх сімей із території України наразі не планується, проте японський уряд рекомендує громадянам Японії залишити країну.

"Посольство Японії нині не планує евакуювати своїх співробітників або членів їхніх сімей", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві Японії в Україні в понеділок.

Водночас у диппредставництві зазначили, що уряд Японії рекомендував своїм громадянам не подорожувати до України, а тим, хто вже перебуває в Україні, використати комерційні рейси, щоб залишити країну, доки вони доступні.

"Уряд Японії випустив відсьогодні (у понеділок - ІФ) рекомендацію "Не подорожувати" для всієї України з огляду на зростання напруженості в регіонах, що прилягають до її кордонів, через нарощування російських військ та інші фактори і постійно непередбачувані ситуацій. Уряд Японії наполегливо рекомендував японцям, які перебувають в Україні, використати комерційні рейси, щоб залишити країну, доки вони доступні", - розповіли в посольстві.

Теги: #евакуація #японія #агресія_рф #посольство
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 25.01.2022
Кулеба: Рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств з України є передчасним

Кулеба: Рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств з України є передчасним

07:22 25.01.2022
Диппредставництва США, Німеччини, Австралії та Великої Британії заявили про від'їзд членів сімей дипломатів

Диппредставництва США, Німеччини, Австралії та Великої Британії заявили про від'їзд членів сімей дипломатів

20:38 24.01.2022
Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

10:30 24.01.2022
Британія виводить частину дипперсоналу з Києва у зв'язку зі "зростанням загрози від Росії"

Британія виводить частину дипперсоналу з Києва у зв'язку зі "зростанням загрози від Росії"

10:14 24.01.2022
МЗС України вважає передчасним рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США в Києві

МЗС України вважає передчасним рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США в Києві

07:53 24.01.2022
Держдеп дозволив виїзд держслужбовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві

Держдеп дозволив виїзд держслужбовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві

07:43 24.01.2022
США починають скорочення персоналу свого посольства в Україні через "загрози" від РФ

США починають скорочення персоналу свого посольства в Україні через "загрози" від РФ

17:21 23.01.2022
ЄС повинен бути готовий проявити твердість і запровадити санкції проти РФ через Україну в будь-який момент - французький держсекретар

ЄС повинен бути готовий проявити твердість і запровадити санкції проти РФ через Україну в будь-який момент - французький держсекретар

15:59 23.01.2022
У Ватикані закликають християн молитися про мир в Україні

У Ватикані закликають християн молитися про мир в Україні

14:47 23.01.2022
Глава МЗС Австрії заявив про роботу над санкціями проти РФ на випадок загострення ситуації в Україні

Глава МЗС Австрії заявив про роботу над санкціями проти РФ на випадок загострення ситуації в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прессекретар Зеленського закликав долучитися до ініціативи перерахування на благодійність коштів, спрямованих на вітання президента

В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла

Україна знизилася ще на один бал в індексі сприйняття корупції та посідає 122 місце серед 180 країн

Американські сенатори обговорюють зміни до законопроєкту про санкції проти Росії у зв'язку із ситуацією навколо України

Міністр оборони: ЗС РФ не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну

ОСТАННЄ

Австралійська держава викупила авторські права на прапор аборигенів

Збій електрики стався у всьому енергокільці в Центральній Азії

Прессекретар Зеленського закликав долучитися до ініціативи перерахування на благодійність коштів, спрямованих на вітання президента

В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла

Україна знизилася ще на один бал в індексі сприйняття корупції та посідає 122 місце серед 180 країн

Пентагон помітив посилення російського угруповання поблизу України, не бачить деескалації

Закони, передбачені Мінськими домовленостями, можуть бути ухвалені Верховною Радою після погодження плану припинення війни

Американські сенатори обговорюють зміни до законопроєкту про санкції проти Росії у зв'язку із ситуацією навколо України

США були б раді будь-якій формі деескалації обстановки навколо України

Міністр оборони: ЗС РФ не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА