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07:41 25.01.2022

Американські сенатори обговорюють зміни до законопроєкту про санкції проти Росії у зв'язку із ситуацією навколо України

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Американські сенатори обговорюють зміни до законопроєкту про санкції проти Росії у зв'язку із ситуацією навколо України

Вісім американських сенаторів із двох партій зустрілися в понеділок увечері, щоб доопрацювати законопроєкт про санкції проти Росії на випадок можливого вторгнення в Україну, повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела.

Відповідно до них, переговори між чотирма демократами та чотирма республіканцями точаться навколо законопроєкту голови комітету Сенату з міжнародних відносин Боба Менендеса. Республіканці, які виступають проти нинішньої редакції законопроєкту, змусили Менендеса переглянути текст, щоб він міг набрати необхідних 10 голосів сенаторів-республіканців.

Серед цих змін - надання Україні більшої допомоги в сфері безпеки та боротьби з пропагандою, а також наділення президента США Джо Байдена повноваженнями щодо негайних санкцій.

Оновлений законопроект також дасть президентові можливість відмовитись від санкцій, якщо ситуація вимагатиме послаблення напруженості.

Один із джерел уточнив у розмові з виданням, що нічого конкретно узгоджено не було. Переговори, наголосив він, все ще перебувають на дуже ранній стадії. Але мета в тому, щоб до кінця тижня Менендес і сенатори Джим Ріш, Роб Портман, Жанна Шахін, Кріс Мерфі, Джон Корнін, Ліндсі Грем та Бен Кардін дійшли згоди за версією, яку можуть підтримати обидві сторони в Сенаті.

Раніше демократи, у яких більшість у Сенаті, на чолі з Менендесом підготували та представили законопроект, який передбачає санкції проти Росії у разі її нападу на Україну. До нього входять персональні санкції проти перших осіб держави та високопоставлених військових, а також заходи проти російських банків та держборгу, санкції проти власників сировинних компаній та газопроводу "Північний потік-2".

 

 

Теги: #сша #сенатори #росія #законопроєкт
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