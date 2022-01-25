За добу російські найманці один раз порушили режим тиші, українські військові не постраждали

Минулої доби російські найманці на Донбасі одного разу порушили режим тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 24 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у вівторок.

Зокрема, у бік Причепилівки найманці відкривали вогонь із автоматичних верстатових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

"Станом на 7 годину ранку, 25 січня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.