Українці зможуть використати кошти, отримані за програмою "є-Підтримка", для оплати комунальних послуг

Протягом лютого програма "є-Підтримка" буде розширена для людей похилого віку, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у понеділок.

"Протягом лютого ми додатково розширимо програму для людей похилого віку. Вони матимуть можливість використовувати ці гроші для оплати комунальних послуг", - розповів президент.

Він уточнив, що незабаром програма поширюватиметься на громадян України віком 14-18 років.

Як повідомлялося, громадяни України, які отримали "бустерну" дозу вакцини проти коронавірусу, у рамках програми "є-Підтримка" отримають додатково 500 грн.