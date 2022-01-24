Події

21:09 24.01.2022

Українці зможуть використати кошти, отримані за програмою "є-Підтримка", для оплати комунальних послуг

1 хв читати
Українці зможуть використати кошти, отримані за програмою "є-Підтримка", для оплати комунальних послуг

Протягом лютого програма "є-Підтримка" буде розширена для людей похилого віку, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у понеділок.

"Протягом лютого ми додатково розширимо програму для людей похилого віку. Вони матимуть можливість використовувати ці гроші для оплати комунальних послуг", - розповів президент.

Він уточнив, що незабаром програма поширюватиметься на громадян України віком 14-18 років.

Як повідомлялося, громадяни України, які отримали "бустерну" дозу вакцини проти коронавірусу, у рамках програми "є-Підтримка" отримають додатково 500 грн.

Теги: #виплати #вакцинація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 24.01.2022
З понеділка вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати "ковідну тисячу" для купівлі ліків

З понеділка вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати "ковідну тисячу" для купівлі ліків

07:07 22.01.2022
Близько 2 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19

Близько 2 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19

20:21 21.01.2022
В Україні від коронавірусу щеплено вже близько 155 тис. дітей

В Україні від коронавірусу щеплено вже близько 155 тис. дітей

17:52 21.01.2022
Конституційна рада Франції дала добро вакцинній перепустці

Конституційна рада Франції дала добро вакцинній перепустці

20:34 20.01.2022
Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

11:55 20.01.2022
Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах

Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах

18:43 18.01.2022
Про четверту дозу вакцини від COVID-19 для всіх не йдеться - європейський регулятор

Про четверту дозу вакцини від COVID-19 для всіх не йдеться - європейський регулятор

17:52 18.01.2022
Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже понад 20 тис. киян

Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже понад 20 тис. киян

16:17 18.01.2022
Бустерна доза вакцини CoronaVac дає хорошу імунну відповідь і захищає від "омікрону" - дослідження

Бустерна доза вакцини CoronaVac дає хорошу імунну відповідь і захищає від "омікрону" - дослідження

12:17 18.01.2022
Бустерну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали понад 113 тис. українців - МОЗ

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали понад 113 тис. українців - МОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

Данілов: На сьогодні лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України

Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищаться

ОСТАННЄ

Арахамія пояснив, чому Кабмін відкликав законопроект про перехідний період на Донбасі

Порошенко покинув будівлю ДБР через сім хвилин після прибуття

США консультуються з союзниками на тему можливого перекидання підкріплень на схід Європи

Рада має намір цього тижня проголосувати за введення Дня української державності

Коронавірусом хворіють 8% нардепів фракції "Слуга народу" - Арахамія

Голови київських райдержадміністрацій призначатимуться та звільнятимуться за пропозиціями прем'єра

Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Заробітна плата лікарів у січні становитиме щонайменше 20 тис. грн - Шмигаль

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА