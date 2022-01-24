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20:36 24.01.2022

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

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Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) заявив, що представники РНБО працюють для повної деескалації та мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Першим питанням засідання (РНБО – ІФ), звісно, була ситуація на сході нашої держави. Ми працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо у найкраще і робимо для цього абсолютно все, що необхідно", - заявив Зеленський на брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок.

Він додав, що до роботи над питаннями безпеки залучено партнерів України, дипломатів та військових. "Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх – бути спокійними та не кричати "все пропало", - сказав президент.

За словами глави держави, на тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ в Україну ситуація залишається під контролем, і причин для паніки немає.

"Те саме стосується й енергетики – другого питання на сьогоднішньому засіданні. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Передумов, щоб стверджувати це, достатньо. Газу в підземних сховищах достатньо, запасів вугілля – достатньо, на електростанціях та у портах вони перевищили вже 1 млн тонн. Щодня завдяки ритмічним постачанням, зокрема залізницею та морем – вони зростають. Одним словом, приводів для оптимізму – достатньо", - сказав Зеленський.

Теги: #підсумки #рнбо
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