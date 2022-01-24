Події

20:29 24.01.2022

Заробітна плата лікарів у січні становитиме щонайменше 20 тис. грн - Шмигаль

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Заробітна плата лікарів у січні становитиме щонайменше 20 тис. грн - Шмигаль

Заробітна плата лікарів у січні становитиме щонайменше 20 тис. грн відповідно до указу президента, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У січні всі лікарі, як і підписано в указі президента, отримають заробітну плату щонайменше 20 тис. грн. Середній медичний персонал і медсестри – 13 тис. грн", - заявив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок.

За його словами, з 1 січня також підвищено стипендії для студентів у розмірі 2 тис. грн та 1 250 грн для студентів професійно-технічних ВНЗ.

Він додав, що з 1 лютого буде на 10% підвищено заробітні плати у структурі Міністерства внутрішніх справ України.

Теги: #лікарі #зарплата
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