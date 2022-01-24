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16:37 24.01.2022

Президент ПАРЄ закликав РФ до деескалації ситуації на кордоні з Україною

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Президент ПАРЄ закликав РФ до деескалації ситуації на кордоні з Україною

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс закликав Росію поважати міжнародне право та допомогти у деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Ми можемо і маємо допомогти Україні розвивати себе як життєздатну державу, яка може подбати про своїх громадян, а також може подбати про громадян, які перебувають не під її управлінням. Я закликаю РФ поважати міжнародне право та допомогти у деескалації ситуації", - сказав Кокс на онлайн-пресконференції у понеділок.

Він наголосив, що Україна - це горда держава-член Ради Європи, і потребує підтримки Ради Європи, щоб подолати свої проблеми, і солідарності.

"Асамблея та Рада Європи загалом неодноразово наголошували, що ми маємо поважати міжнародні кордони України. Зміна цих кордонів без угоди залучених держав-членів - неприйнятна. Анексія Криму - це порушення міжнародного права, і це позиція цієї Асамблеї, ми її дотримуватимемося", - зазначив Кокс.

Він закликав усі залучені сторони, держави, міжнародні організації працювати над деескалацією цієї надзвичайно небезпечної ситуації.

"Ми не можемо дозволити, щоб щось вийшло з-під контролю у цій частині нашого континенту", - додав Кокс.

Теги: #заклик #рф #парє
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