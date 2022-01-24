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14:24 24.01.2022

Рада ЄС закликає Росію до деескалації ситуації навколо України та конструктивного діалогу

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Рада ЄС закликає Росію до деескалації ситуації навколо України та конструктивного діалогу

Рада Європейського Союзу в понеділок закликала Москву до зниження напруженості в ситуації навколо України, конструктивної взаємодії за допомогою діалогу, а також дотримання міжнародного права.

"Рада схвалила висновки щодо ситуації в галузі європейської безпеки, зазначаючи, що європейська безпека неподільна, і що будь-який виклик порядку в сфері європейської безпеки впливає на безпеку ЄС та його держав-членів", - йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

"У своїх висновках Рада закликає Росію до деескалації, а також до дотримання міжнародного права та конструктивної взаємодії в діалозі за допомогою встановлених міжнародних механізмів", - наголошується в документі.

У Раді ЄС також нагадали Москві, що "подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки".

Крім того, у Раді заявили про єдиний підхід ЄС у цій ситуації та про міцну співпрацю зі США, НАТО, Україною та іншими партнерами.

У понеділок відбувається зустріч глав МЗС ЄС, міністри обговорюють стан європейської безпеки, зосередившись на питанні нарощування Росією військової сили навколо України.

У комюніке Ради ЄС наголошувалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до європейських колег за допомогою відеозв'язку для неформального обміну думками щодо направлених Росією у грудні США та НАТО проектів договорів щодо гарантій безпеки.

Як заявив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу конкретних рішень про санкції проти Росії не ухвалюватимуть.

Теги: #рф #рада_єс
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