Події

10:39 24.01.2022

У Києві затримали члена банди, що вимагала у столичного підприємця $1 млн міфічного боргу

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У Києві затримали члена банди, що вимагала у столичного підприємця $1 млн міфічного боргу

Столичні правоохоронці викрили та затримали члена злочинної групи, яка вимагала неіснуючий борг у місцевого підприємця, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України в понеділок.

"До поліції звернувся приватний підприємець, який повідомив про те, що група осіб вимагає у нього $1 млн неіснуючого боргу. Вони неодноразово погрожували потерпілому завдати тілесних ушкоджень, а також розправою стосовно його близьких. Зловмисники говорили про необхідність сплати коштів на користь злочинного угруповання, очолюваного "злодієм у законі", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час контролю за скоєнням злочину правоохоронці затримали одного з учасників злочинної групи - громадянина Грузії, після передання йому першої частини грошових коштів на суму $70 тис.

"Нині затриманому готується повідомлення про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - наголошують в ОГП.

Теги: #затримання #банда
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