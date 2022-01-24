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08:18 24.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 351 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 351 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка досягла 351 млн 69 тис. 733, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 596 тис. 593 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, які заразилися і померли, зберігають США, де виявлено 70 млн 699 тис. 416 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 866 тис. 540.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 39 млн 257 тис. 80, а померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 489 тис. 428.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилися 24 млн. 54 тис. 405 осіб, з них померли 623 тис. 370 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок понеділка 720,3. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 662 особи, Індії - 350, Бразилії - 2 тис. 899.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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