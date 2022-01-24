Літак ДСНС оперативно доставив лікарів і донорські органи з Івано-Франківська до Києва

У неділю, на запит Центру трансплант-координації при Міністерстві охорони здоров'я, медичний літак ДСНС України залучався для допомоги медикам, які брали участь в операціях з вилучення донорських органів у лікарнях західного регіону, повідомили у ДСНС.

Як повідомляє пресслужба відомства у неділю, 23 січня, лікарі з Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова та Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова були доставлені літаком до Івано-Франківська для проведення операцій. Після чого через деякий час бригади медиків літаком ДСНС вилетіли до Києва з донорськими печінкою та ниркою для пацієнтів, які чекають на пересадку органів у столиці.

"Це стало можливим завдяки спільній ініціативі Міністерства внутрішніх справ і МОЗ України щодо створення Єдиного аеромедичного простору", – зазначили у ДСНС.