Події

07:19 24.01.2022

З понеділка вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати "ковідну тисячу" для купівлі ліків

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З понеділка вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати "ковідну тисячу" для купівлі ліків

Вакциновані українці віком від 60 років уже з понеділка, 24 січня, зможуть використати кошти, отримані в рамках програми "єПідтримка" (т.зв. "ковідну тисячу"), на купівлю ліків, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми "єПідтримка" на купівлю ліків", - написав Шмигаль у Facebook у неділю.

Він уточнив, що купити медикаменти можна буде в аптечних закладах та в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього.

Як повідомлялося, 19 грудня 2021 року у повноцінному режимі (а деякий час до цього у тестовому) було запущено програму "єПідтримка", в рамках якої кожен українець, який отримав дві дози вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ або купівлю книг.

У другому-третьому кварталах 2022 року очікується запуск альтернативного офлайн-механізму для отримання таких виплат для тих, хто не має смартфона.

За даними Мінекономіки, українці витратили майже 1,5 млрд грн виплат по 1 тис. грн у рамках держпрограми "єПідтримка", з них 490 млн грн витратили у книгарнях, повідомило Міністерство економіки.

 

 

Теги: #вакцинація #ліки #допомога
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