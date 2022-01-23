Події

19:47 23.01.2022

Китай провів десяте випробування ракети-носія "Тяньсін"

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Китай провів десяте випробування ракети-носія "Тяньсін"

Китай провів десяте успішне випробування ракети-носія "Тяньсін-1", яка стане прототипом майбутнього космічного транспортного корабля, йдеться в повідомленні компанії-розробника Space Transportation.

"О 12:10 за пекінським часом Space Transportation успішно здійснила перший випробувальний політ цього року з центру запусків космодрому Цзюцюань, цей політ став десятим для ракет серії "Тяньсін", - йдеться у повідомленні компанії.

Серія ракет-носіїв "Тяньсін" розробляється з метою створення в майбутньому гіперзвукових літальних апаратів для мобільного транспортування пасажирів і корисного навантаження, а також випробування інноваційних аерокосмічних технологій.

За заявою компанії, Space Transportation має намір проводити з 2019 до 2022 року верифікаційні запуски, під час яких перевірятимуться ключові технології для глобальних гіперзвукових польотів у майбутньому.

У 2019 році Сяминський університет повідомляв про проведення двох спільних зі Space Transportation верифікаційних польотів оснащеного крилами 9-метрового космічного корабля-прототипу, розробленого на базі "Тяньсіну", здатного розвивати швидкість близько 4,300 км/год і досягати максимальної висоти близько 26,2 км над Землею.

У 2020 році компанія повідомила про випробування двигуна для нової покращеної моделі цієї серії - "Тяньсін-2", який буде мобільнішим для маневрування на високих швидкостях і зможе перевозити більш диверсифіковане корисне навантаження, при цьому створення ракети коштуватиме дешевше, ніж у попередньої моделі.

На 2023 рік планується перша місія прототипу "космічного човника" на основі "Тяньсін-1" та "Тяньсін-2" для суборбітального космічного туризму, а 2025-го - перший тестовий політ повноцінного корабля.

Перший глобальний політ космічного корабля "Тяньсін" заплановано на 2028 рік. За заявами розробників, технології, необхідні для проведення повномасштабних місій, мають бути доопрацьовані та апробовані до 2030 року.

 

 

Теги: #ракета #китай #випробування
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