Події

18:51 23.01.2022

Російські найманці на Донбасі сім разів порушили умови перемир'я

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Російські найманці на Донбасі сім разів порушили умови перемир'я

Російські найманці з початку цієї доби, 23 січня, 7 разів порушили умови режиму припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

"Станом на 17 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 6 – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що у напрямку Водяного російські найманці 4 рази відкривали вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем. Поблизу Попасної бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, поблизу Катеринівки найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Новозванівки здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголошують у штабі.

Там додають, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

 

 

Теги: #зведення #оос
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