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08:54 23.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 349 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 349 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі досягла 349 млн 154 тис. 897, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 591 тис. 717 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 70 млн 497 тис. 569 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 865 тис. 968.

Друге місце за кількістю осіб, які заразилися, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 39 млн 237 тис. 264, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 489 тис. 409.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 23 млн 931 тис. 609 осіб, з них померло 623 тис. 191.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок неділі 719,7. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 660 осіб, Індії – 349, Бразилії – 2 тис. 899.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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