Події

07:49 23.01.2022

У МЗС РФ закликали зовнішньополітичне відомство Британії припинити провокаційну діяльність

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У МЗС РФ закликали зовнішньополітичне відомство Британії припинити провокаційну діяльність

У МЗС РФ назвали дезінформацією та провокаційною діяльністю заяву Лондона про те, що Москва намагається привести до влади в Україні проросійського лідера.

"Поширена МЗС Британії дезінформація є ще одним свідченням того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - заявили в МЗС Росії.

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татарсько-монгольського ярма", - зазначили на Смоленській площі.

МЗС Великої Британії стверджує, що отримало інформацію, що вказує на прагнення РФ привести до влади в Україні керівників, які лояльно ставляться до Москви.

 

 

Теги: #мзс #британія #росія
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