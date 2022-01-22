Події

14:50 22.01.2022

Зеленський на відкритті вантового мосту в Запоріжжі: наша мета - добудувати комплекс мостів у регіоні

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Зеленський на відкритті вантового мосту в Запоріжжі: наша мета - добудувати комплекс мостів у регіоні

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Запорізькій області з нагоди відкриття вантового мосту через Дніпро, заявив, що кінцевою метою проведеної роботи є завершення будівництва комплексу мостів у регіоні.

"Сьогодні ми об'єднуємо нашу державу не тільки словами. Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в Україні. Його почали (зводити - ІФ) у 2004 році ... як спадщину його передавали наступним поколінням чотири президенти України. Але все це вже в минулому, все це історія. Сьогодні ми з'єднуємо центр Запоріжжя та Хортицький район. Щодня жителі будуть швидше і зручніше добиратися на роботу і навчання. Важливо сказати, що наша кінцева мета - повністю добудувати мости, комплекс мостів і можливість руху в обидві сторони", - заявив Зеленський.

За його словами, зведення верхньої частини вантового мосту через Дніпро є тільки першим етапом.

"Але мені здається, дуже непоганим. 150 метрів або хмарочос у 50 поверхів - це висота його пілона. П’ять футбольних полів один за одним – це довжина цього прекрасного мосту. Понад 6 тис. тонн або, якщо порівнювати, 100 літаків "Мрія" – це вага всієї конструкції", - сказав він.

Як зазначив глава держави, на зведення мосту, "який будували майже 20 років", йому і його команді знадобилося лише 20 місяців.

"Цей міст назвали "Монументом корупції" багато років тому. Нехай він, нарешті, стане "Монументом єдності" - такий прекрасний запорізький міст у День Соборності. І я думаю, що всі ті погані традиції можуть вже піти в минуле", - резюмував президент.

Теги: #міст #велике_будівництво #запоріжжя
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