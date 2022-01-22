Глава Міноборони України подякував США за першу партію військової допомоги

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США й особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за надання першої партії допомоги, яка включає 200 тис. фунтів летальної зброї.

"Усі українці високо цінують допомогу США у зміцненні обороноздатності України. Дякую нашому стратегічному партнеру та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку. Далі буде", - цитує Резнікова пресслужба Міноборони.

Близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, прибули в аеропорт "Бориспіль" у суботу вранці. Це перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на суму $200 млн, який схвалив президент США Джозеф Байден у грудні 2021 року.

У 2021 році Сполучені Штати надали Україні допомогу для гарантування безпеки на суму понад $650 млн, зокрема цей пакет допомоги, і понад $2,7 млрд допомоги у сфері безпеки загалом з 2014 року.

Крім того, Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії, Естонії відправити в Україну зброю американського виробництва.