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11:12 22.01.2022

Глава Міноборони України подякував США за першу партію військової допомоги

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Глава Міноборони України подякував США за першу партію військової допомоги

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США й особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за надання першої партії допомоги, яка включає 200 тис. фунтів летальної зброї.

"Усі українці високо цінують допомогу США у зміцненні обороноздатності України. Дякую нашому стратегічному партнеру та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку. Далі буде", - цитує Резнікова пресслужба Міноборони.

Близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, прибули в аеропорт "Бориспіль" у суботу вранці. Це перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на суму $200 млн, який схвалив президент США Джозеф Байден у грудні 2021 року.

У 2021 році Сполучені Штати надали Україні допомогу для гарантування безпеки на суму понад $650 млн, зокрема цей пакет допомоги, і понад $2,7 млрд допомоги у сфері безпеки загалом з 2014 року.

Крім того, Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії, Естонії відправити в Україну зброю американського виробництва.

Теги: #сша #військова_допомога #україна
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