Події

07:37 22.01.2022

КНР має намір запустити модифіковану ракету в космос у першому кварталі 2022 року

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КНР має намір запустити модифіковану ракету в космос у першому кварталі 2022 року

Китай планує здійснити запуск нової версії ракети-носія "Чанчжен-8" у період із січня до березня 2022 року, повідомила Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) у п'ятницю.

"Ракета-носій "Чанчжен-8" у новій конфігурації здійснить свій перший політ у першому кварталі цього року", - йдеться у повідомленні CASC.

Там зазначили, що для випробування ракети в новій конфігурації з неї було знято два прискорювачі.

Ракету було розроблено Китайським дослідницьким інститутом ракетної техніки (CALT), дочірнім підприємством CASC. За інформацією Національного космічного управління КНР, вона здатна виводити на сонячно-синхронну орбіту заввишки 700 км корисне навантаження масою близько 4,5 тонни.

Планується, що перший ступінь двоступеневої ракети-носія "Чанчжен-8" у майбутньому стане багаторазовим завдяки технології управління ракетною тягою, схожою на ту, що використовується при посадці на плавучу платформу першого ступеня ракети-носія компанії SpaceX Falcon 9.

Перший політ "Чанчжен-8" було здійснено 22 грудня 2020 року зі стартового майданчика космодрому Веньчань на острові Хайнань. Тоді на сонячно-синхронну орбіту було виведено диверсифіковане корисне навантаження, зокрема перший супутник, який використовує технологію синтезу апертури радіолокації. Ця технологія дозволяє проводити дистанційне зондування Землі у високій якості, незалежно від висоти апарату, погодних умов та освітленості об'єкта, що фільмується.

Загалом, за інформацією корпорації, у 2022 році Китай планує провести понад 40 запусків у космос.

 

 

Теги: #ракета #китай #запуск
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