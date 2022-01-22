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07:30 22.01.2022

Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

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Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських підприємств та організацій, повідомив сайт глави держави.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій ухвалила Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 30 грудня 2021 року. Зеленський 21 січня указом №19 запровадив рішення РНБО.

Як зазначається, під санкції потрапили 24 підприємства. Для них запроваджено однакові обмеження. Зокрема, це блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи зупинення ліцензій та документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

У переліку опинилися такі підприємства, як АТ "Ленпромтранспроект", АТ "Страхова бізнес-група", АТ "Страхове товариство газової промисловості", АТ Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес", ВАТ "Гіпрошахт", ВАТ "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор", COOP HIMMELB(L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, ТОВ "АЛАРМ911 НЕВА", ТОВ "Геозембуд", ТОВ "Криммереженергопроект", ТОВ "Науково-дослідний інститут діагностики", ТОВ "Науково-дослідний інститут перспективного містобудування", ТОВ "Нівад", ТОВ "СІРІУС ПРОЕКТ", ТОВ "Транспроект", ТОВ Керуюча компанія "ТЮС", ТОВ Холдингова компанія "Трансбуд", ФДУ "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "Модернізація транспортної системи Росії", Федеральне державне підприємство "Відомча охорона залізничного транспорту Російської Федерації", Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації", Фонд проектів соціального та культурного призначення "Національна культурна спадщина", Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони", державна автономна установа міста Севастополя "Центр розвитку туризму".

 

 

 

Теги: #рф #указ #санкції #україна
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