За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

Минулої доби російські найманці на Донбасі не порушували режим тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 21 січня, і на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у суботу.