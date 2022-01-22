Події

07:10 22.01.2022

За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

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За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

Минулої доби російські найманці на Донбасі не порушували режим тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 21 січня, і на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у суботу.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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