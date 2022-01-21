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21:08 21.01.2022

США вивчають можливість евакуації сімей дипломатів з України, можуть оголосити про це найближчими днями

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США вивчають можливість евакуації сімей дипломатів з України, можуть оголосити про це найближчими днями

США розглядають можливість евакуації з України членів сімей американських дипломатів, передає агентство Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.

"Відповідно до плану, неосновний персонал зможе добровільно покинути країну, тоді як члени сімей отримають розпорядження повернутися додому", - інформує агентство.

За даними джерел, про відповідне рішення можуть оголосити найближчими днями.

Один зі співрозмовників агентства заявив, що рішення евакуювати персонал "не означатиме, що США переконані в тому, що Росія вторгнеться (в Україну - ІФ), а є лише свідченням продуманої підготовки на тлі посилення напруженості".

Тим часом на брифінгу в п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі у відповідь на прохання прокоментувати цю інформацію не підтвердила її.

"Ми ставили до відома громадян США про повідомлення, що Росія планує істотні військові акції проти України. Ми здійснюємо планування на випадок надзвичайних обставин, як ми робимо, коли безпекова ситуація погіршується в будь-якій країні у світі", - сказала вона.

Псакі додала, що по роз'яснення майбутніх кроків США щодо дипперсоналу краще звертатися до Держдепу.

У п'ятницю в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Блінкен погодився надати Москві письмову відповідь на її пропозиції щодо безпеки та зустрітися знову в рамках зусиль із дипломатичного врегулювання ситуації навколо України. Держсекретар заявив після переговорів у Женеві, що почув слова Лаврова про відсутність у РФ планів вторгнення в Україну, проте США потрібні більш вагомі докази такої позиції Москви.

Раніше цього тижня представник Білого дому Джен Псакі заявила, що у Вашингтоні обізнані з планами Росії вивезти певний дипломатичний персонал з України, і що оцінка цих даних триває.

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що російська влада готувалася до евакуації співробітників російського посольства в Україні наприкінці грудня - на початку січня. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію", - сказала вона на брифінгу.

Раніше видання The New York Times повідомило з посиланням на високопосадовця Служби безпеки України, що Росія на початку січня почала евакуювати з України сім'ї своїх дипломатів.

За інформацією видання, 5 січня 18 людей, переважно діти та дружини послів, автобусами вирушили до Москви. У наступні дні ще близько 30 людей залишили Київ та Львів. Дипломати у двох інших консульствах отримали розпорядження готуватися до від'їзду, зазначає газета.

Теги: #сша #можливість #евакуація #україна
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