Події

15:28 21.01.2022

Блінкен підтверджує, що США наступного тижня можуть передати Росії перелік своїх побоювань та ідей, після цього можливі нові переговори

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Блінкен підтверджує, що США наступного тижня можуть передати Росії перелік своїх побоювань та ідей, після цього можливі нові переговори

США наступного тижня після консультацій можуть передати Росії список своїх побоювань та ідей, а потім обговорювати можливість подальших переговорів, заявив у п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я повернуся до Вашингтону сьогодні в другій половині дня, щоб проконсультуватися з президентом Байденом і нашою командою з нацбезпеки, а також членами Конгресу, а потім із нашими союзниками та партнерами найближчими днями", - сказав Блінкен на пресконференції.

"Ґрунтуючись на сьогоднішніх переговорах, ми з міністром Лавровим домовилися про важливість продовження дипломатичного процесу. Я сказав йому, що після консультацій, які будуть найближчими днями з союзниками та партнерами, ми очікуємо, що ми зможемо поділитися з Росією нашими побоюваннями та ідеями більш детально у письмовому вигляді наступного тижня", - зазначив він.

Блінкен додав, що "ми погодилися на подальші переговори після цього".

Теги: #рф #список #сша
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