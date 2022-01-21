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14:02 21.01.2022

Українські парламентарі мають намір оскаржити у ПАРЄ повноваження російської делегації та висунути Мезенцеву на посаду президента Асамблеї

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Українські парламентарі мають намір оскаржити у ПАРЄ повноваження російської делегації та висунути Мезенцеву на посаду президента Асамблеї

Українська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) має намір у понеділок, 24 січня, оскаржити повноваження російської делегації і депутата Держдуми Російської Федерації Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ, повідомила заступник члена постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Січнева сесія Парламентської асамблеї Ради Європи буде гарячою! У понеділок, 24 січня, разом із колегами із Baltic+ будемо оскаржувати повноваження делегації РФ, повноваження депутата Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ і висуватимемо альтернативну кандидатку на посаду президента ПАРЄ Марію Мезенцеву на противагу голові групи лівих Тіні Коксу", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, як пояснюють на сторінці української делегації, кандидатуру Мезенцевої підтримали 11 членів Асамблеї із різних національних делегацій, що відповідає Регламенту ПАРЄ.

"Відповідний лист Генеральному секретареві ПАРЄ було надіслано та подано на розгляд Бюро. Ми продовжуємо отримувати підписи членів Асамблеї з різних країн і вони будуть також долучені до єдиного досьє", - зазначають в українській делегації.

Теги: #парє
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