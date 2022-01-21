Події

10:02 21.01.2022

У Кривому Розі зареєстровано землетрус магнітудою 3,3

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У Кривому Розі зареєстровано землетрус магнітудою 3,3

Землетрус магнітудою 3,3 стався у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області вранці у п'ятницю, повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які перебувають всередині приміщення, під відкритим небом - лише в сприятливих умовах. Коливання схожі на струс, утворений легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, землетрус стався о 6:17 ранку. Його джерело розміщувалося в районі Верабове на північно-західній околиці міста на глибині 5 км.

У Головному центрі спеціального контролю повідомили, що на території Дніпропетровської області найпотужніші землетруси були зареєстровані 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 та 4,5 відповідно.

Теги: #кривий_ріг #землетрус
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