Події

08:39 21.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 342,5 млн

1 хв читати
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 342,5 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п'ятниці досягла 342 млн 596 тис. 24, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн. 574 тис. 351 особа.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, які заразилися і померли, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 69 млн 308 тис. 600 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 860 тис. 248.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 38 млн 566 тис. 27, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 488 тис. 396.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 23 млн 595 тис. 178 осіб, з них померло 622 тис. 476.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок п'ятниці 717,6. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 646 осіб, Індії – 349, Бразилії – 2 тис. 895.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 21.01.2022
Літак, що летів у Тонгу, був змушений розвернутися через випадок COVID-19 на борту

Літак, що летів у Тонгу, був змушений розвернутися через випадок COVID-19 на борту

08:52 21.01.2022
У Німеччині третій день поспіль виявляють найбільшу за пандемію кількість заражень COVID-19

У Німеччині третій день поспіль виявляють найбільшу за пандемію кількість заражень COVID-19

08:21 21.01.2022
В Україні за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 4 486 осіб, 150 померли

В Україні за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 4 486 осіб, 150 померли

07:43 21.01.2022
У Грузії близько 70% випадків COVID-19 припадають на штам "омікрон", у Тбілісі - 80%

У Грузії близько 70% випадків COVID-19 припадають на штам "омікрон", у Тбілісі - 80%

07:09 21.01.2022
Міноборони не має наміру коментувати жодних неофіційних повідомлень про надання Україні міжнародної військової допомоги – заява

Міноборони не має наміру коментувати жодних неофіційних повідомлень про надання Україні міжнародної військової допомоги – заява

20:34 20.01.2022
Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

19:30 20.01.2022
Імпорт е/е в 2021 р. склав трохи більше за 1% споживання, найбільшим експортером стала Білорусь

Імпорт е/е в 2021 р. склав трохи більше за 1% споживання, найбільшим експортером стала Білорусь

14:50 20.01.2022
В Україну прибули 2 млн експрес-тестів для визначення COVID-19

В Україну прибули 2 млн експрес-тестів для визначення COVID-19

11:43 20.01.2022
У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

10:17 20.01.2022
МОЗ направило подання на запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки - Ляшко

МОЗ направило подання на запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

Із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, у 2021 році виключили 55 осіб

У Кривому Розі зареєстровано землетрус магнітудою 3,3

В Україні за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 4 486 осіб, 150 померли

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші

ОСТАННЄ

Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський

Із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, у 2021 році виключили 55 осіб

Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування всіх шкіл Києва

У Кривому Розі зареєстровано землетрус магнітудою 3,3

На Миколаївщині військовослужбовець дістав поранення, закривши собою побратима від вибуху гранати

У Японії посилили обмеження через "омікрон"

Україна провела навчальні стрільби з "Градів" неподалік адмінмежі з Кримом

Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

Суд залишив у СІЗО водія вантажівки, що розчавила таксі з водієм і пасажирами на в'їзді до Харкова

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА