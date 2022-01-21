Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 342,5 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п'ятниці досягла 342 млн 596 тис. 24, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн. 574 тис. 351 особа.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, які заразилися і померли, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 69 млн 308 тис. 600 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 860 тис. 248.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 38 млн 566 тис. 27, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 488 тис. 396.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 23 млн 595 тис. 178 осіб, з них померло 622 тис. 476.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок п'ятниці 717,6. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 646 осіб, Індії – 349, Бразилії – 2 тис. 895.