У Хмельницькій області викрито факт незаконного видобування корисних копалин більш ніж на 432 млн грн

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України викрили факт самовільного захоплення земельної ділянки природно-заповідного фонду у Хмельницькій області для видобутку корисних копалин. Незаконний видобуток понад 30 тис. тонн сировини завдав збитків на понад 432 млн грн, повідомили у Нацполіції.

Як повідомляє пресслужба на сайті відомства, на ділянці площею близько 5 га одне з підприємств області видобувало поклади гіпсу та вапняку. Крім того, видобуток корисних копалин здійснювався за межами спеціального дозволу на використання надр та акту про надання гірничого відводу для розробки родовищ.

За попередніми висновками фахівців, на земельній ділянці природно-заповідного фонду у Хмельницькій області незаконно видобуто понад 30,5 тис. тонн гіпсу та вапняку, чим завдано шкоди державі на суму понад 432 млн грн.

Правоохоронцями було проведено 10 санкціонованих обшуків на території підприємства та кар'єру. В результаті вилучено документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Кримінальне провадження розслідується за ч.2 ст.197-1 (Самовільні заняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч.3 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконний видобуток корисних копалин) КК України.