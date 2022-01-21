Блінкен і Шольц обговорили заходи стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, а також виклики з боку КНР

Держсекретар США Ентоні Блінкен і канцлер ФРН Олаф Шольц у четвер обговорили спільні позиції щодо жорстких наслідків для Росії у разі посилення її агресії проти України, а також виклики з боку Китаю, повідомляє держдеп.

"Канцлер і держсекретар знову заявили про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також спільну відданість запровадити жорсткі заходи у разі, якщо Росія посилить агресію проти України", - йдеться у пресрелізі держдепу.

"Вони також обговорили виклики, які представляє Китайська народна республіка", - наголошується у документі.

Блінкен і Шольц також торкнулися теми відновлення СВПД. Вони, зокрема, заявили про необхідність оперативно повернутися до виконання зобов'язань щодо ядерної угоди, поки не стане надто пізно.