Події

15:11 20.01.2022

Українці у 2021 р. вдвічі частіше користувалися е-підписом і е-печаткою

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Українці у 2021 р. вдвічі частіше користувалися е-підписом і е-печаткою

Українці у 2021 році 8,7 млрд разів скористалися е-підписом і е-печаткою, з яких 1 млрд - "Дія. Підписом", повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"За 2021 рік українці скористалися е-підписом і е-печаткою 8,7 млрд разів, з яких 1 млрд - "Дія. Підписом". Це вдвічі більше, ніж позаторік", - зазначило Мінцифри на сайті в четвер.

"Якщо поставити уявні пачки невикористаного паперу, то вийде башта заввишки щонайменше 870 км. Це як до українського супутника Січ-2-30 і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless, якщо міряти їх Еверестами, для наочності", - цитує пресслужба заступника міністра цифрової трансформації Людмилу Рабчинську.

За даними міністерства, на кінець 2021 року кількість користувачів е-підпису та е-печатки зросла з 6 млн до 10,8 млн, з яких 2,8 млн користуються "Дія. Підписом".

Загалом громадяни отримали понад 17 млн е-підписів та е-печаток у 2021 році, з яких 5,6 млн - "Дія. Підпис". "Цей показник у 2,2 разу перевищив результати 2020-го", – зазначило міністерство, уточнивши, що кількість діючих е-підписів на кінець 2021 року становила 14,7 млн, з них 2,7 млн - "Дія. Підпис".

"Крім цього, кількість е-підписів на захищених носіях зросла з 11% до 33,6%. Тобто люди почали відповідальніше ставитися до зберігання своїх даних", - додали в Мінцифри.

 

Теги: #е_послуги #дія #мінцифри
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