Події

11:27 20.01.2022

CБУ запобігла диверсії бойовиків на Донеччині, біля залізничної колії виявлено тайник із вибухівкою

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CБУ запобігла диверсії бойовиків на Донеччині, біля залізничної колії виявлено тайник із вибухівкою

Служба безпеки України під час оперативних дій у Донецькій області встановила місцезнаходження ворожого тайника із засобами ураження, серед вилученого – протитанкові гранати та вибухівка, а також протипіхотна міна виробництва РФ.

Як повідомляє прес-центр ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, бойовий арсенал був прихований у покинутому колодязі поблизу залізничної колії магістрального напрямку Маріуполь-Волноваха.

"За попередніми даними, замаскований схрон у 2014 році облаштували бойовики для вчинення диверсій на території регіону", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Зокрема, під час огляду тайника правоохоронці виявили: протитанкову міну, вибухову речовину, три реактивні протитанкові гранати, протипіхотну міну МОН-50, боєприпаси до гранатометів, вісім гранат Ф-1, три ящики з набоями до стрілецької зброї.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї.

Теги: #диверсія #сбу #тайник
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