Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 337,8 млн - Університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок четверга сягнула 337 млн 864 тис. 173, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 565 тис. 197 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 68 млн 569 тис. 958 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків сягнула 857 тис. 768.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 38 млн 218 тис. 773, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 487 тис. 693.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 є Бразилія, де заразилося 23 млн 425 тис. 392 особи, з них померло 622 тис. 125.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок четверга 716,4. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 638 осіб, в Індії - 348, у Бразилії - 2 тис. 894.