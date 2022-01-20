Події

07:17 20.01.2022

Португальцям із COVID-19 дозволять виходити з дому в день виборів

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Португальцям із COVID-19 дозволять виходити з дому в день виборів

Влада Португалії заявила, що жителям, які хворіють на COVID-19, буде дозволено виходити з дому в день виборів 30 січня для того, щоб проголосувати, інформує в середу The Guardian.

Заява вийшла після того, як у країні було зареєстровано рекордний добовий приріст випадків захворювань COVID-19 – 43 729 заражень, зазначає The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Португалії Франсішка ван Дунем рекомендувала виборцям, які перебувають на карантині, прибути на виборчі дільниці з 18:00 до 19:00 за місцевим часом, а неінфікованим - раніше цього проміжку часу.

Наразі у Португалії повністю вакциновано майже 90% населення, нагадує The Guardian.

Кількість випадків госпіталізації та летальних наслідків залишаються значно низькими порівняно з попередніми піками хвиль пандемії.

За даними статистичного сайту Worldometer, наразі в Португалії з початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися 1,9 млн осіб, 19,3 тис. пацієнтів померли, а 1,5 млн людей перехворіли та одужали.

 

 

Теги: #рішення #португалія #вибори #коронавірус
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