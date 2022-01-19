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21:37 19.01.2022

Байден готовий активно працювати з Конгресом над відповіддю на можливі подальші кроки РФ щодо України

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Байден готовий активно працювати з Конгресом над відповіддю на можливі подальші кроки РФ щодо України

Президент США Джо Байден ухвалив рішення продовжувати тісну роботу з Конгресом з підготовки заходів у відповідь на можливу "подальшу агресію" Росії щодо України, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден погодився продовжити тісно працювати з Конгресом у міру того, як адміністрація готується запровадити значні заходи у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - йдеться у заяві Псакі, випущеній за підсумками зустрічі американського лідера з сенаторами, на якій зокрема обговорювалася ситуація в Україні.

Байден також обмінявся з сенаторами думками щодо способів продовження тісної роботи з союзниками та партнерами щодо підтримки України як шляхом дипломатії для розв'язання української кризи, так і за допомогою заходів стримування.

Байден також схвально відгукнувся на традицію обох партій США підтримувати Україну.

Як зазначається в документі, на зустрічі були присутні сенатори, які напередодні повернулися з України, де провели зустріч з українським керівництвом і заявили про "багаторічну двопартійну підтримку США суверенітету та територіальну цілісність України".

 

 

Теги: #сша #заходи #росія #конгрес
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