Байден готовий активно працювати з Конгресом над відповіддю на можливі подальші кроки РФ щодо України

Президент США Джо Байден ухвалив рішення продовжувати тісну роботу з Конгресом з підготовки заходів у відповідь на можливу "подальшу агресію" Росії щодо України, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден погодився продовжити тісно працювати з Конгресом у міру того, як адміністрація готується запровадити значні заходи у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - йдеться у заяві Псакі, випущеній за підсумками зустрічі американського лідера з сенаторами, на якій зокрема обговорювалася ситуація в Україні.

Байден також обмінявся з сенаторами думками щодо способів продовження тісної роботи з союзниками та партнерами щодо підтримки України як шляхом дипломатії для розв'язання української кризи, так і за допомогою заходів стримування.

Байден також схвально відгукнувся на традицію обох партій США підтримувати Україну.

Як зазначається в документі, на зустрічі були присутні сенатори, які напередодні повернулися з України, де провели зустріч з українським керівництвом і заявили про "багаторічну двопартійну підтримку США суверенітету та територіальну цілісність України".