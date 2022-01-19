Події

20:58 19.01.2022

Глава МЗС ФРН та віцеканцлер Хабек стали фігурантами справи про незаконні коронавірусні виплати

1 хв читати
Глава МЗС ФРН та віцеканцлер Хабек стали фігурантами справи про незаконні коронавірусні виплати

Прокуратура Берліна веде розслідування щодо членів президії партії "Зелені", зокрема співголов партії Анналени Бербок та Роберта Хабека, повідомив у середу журнал Spiegel.

Бербок нині обіймає посаду міністра закордонних справ Німеччини, а Хабек – посади міністра економіки та віцеканцлера.

За даними видання, представники президії партії у 2020 році незаконно отримали "коронавірусні" виплати у розмірі 1 тис. 500 євро кожен. Президія партії сама визначила собі ці бонуси та виплатила їх.

Повідомляється, що фігурантами стали всі члени президії, зокрема Рікарда Ланг і Джаміла Шефер, а також директор партії Міхаель Кельнер і її скарбник Марк Урбач. І прокуратура, і партія підтвердили наявність розслідування.

Сам факт виплат Бербок був темою під час виборчої кампанії, вже тоді її обвинувачували у отриманні цієї виплати. У травні минулого року в ефірі ток-шоу журналістки Сандри Майшбергер Бербок сказала, що йдеться про виплату так званого "різдвяного бонусу", який вона задекларувала. Єдине, чого вона не зробила – це не повідомила про виплату спікеру бундестагу, що мала зробити. Бербок зазначила, що жалкує про цю помилку.

"Я сама моторошно злилася на себе через свою помилку", - сказала вона.

 

 

Теги: #зелені #фрн #прокуратура #розслідування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 18.01.2022
Глава МЗС ФРН: Важко не розглядати як загрозу зосередження 100 тис. солдат РФ біля кордону з Україною

Глава МЗС ФРН: Важко не розглядати як загрозу зосередження 100 тис. солдат РФ біля кордону з Україною

11:47 18.01.2022
Співробітника АТ "Укргазвидобування" викрили на вимаганні 600 тис. грн хабара

Співробітника АТ "Укргазвидобування" викрили на вимаганні 600 тис. грн хабара

19:53 17.01.2022
Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

17:40 17.01.2022
Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

19:22 16.01.2022
Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки

Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки

19:13 15.01.2022
За час заворушень у Казахстані до моргів доставлено тіла 225 загиблих - Генпрокуратура

За час заворушень у Казахстані до моргів доставлено тіла 225 загиблих - Генпрокуратура

11:22 15.01.2022
У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом у 2020 р.

У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом у 2020 р.

07:25 15.01.2022
Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз – посол Мельник

Надання Німеччиною Україні оборонної зброї необхідно розглянути на тлі нових загроз – посол Мельник

17:02 14.01.2022
Глава МЗС Франції планує відвідати Україну разом із колегою з ФРН

Глава МЗС Франції планує відвідати Україну разом із колегою з ФРН

15:34 14.01.2022
Росія не має права вето щодо зовнішньої політики країн Європи – глава Міноборони ФРН

Росія не має права вето щодо зовнішньої політики країн Європи – глава Міноборони ФРН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликає співгромадян не панікувати: Ми робимо все для досягнення миру дипломатичним шляхом

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу видання "ГОРДОН" на столичному Подолі

Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

США нададуть Україні додаткову допомогу для оборони в разі агресії РФ - Блінкен

Блінкен заявив, що незабаром буде призначено посла США в Україні

ОСТАННЄ

У Києві викрили шахраїв, які займалися махінаціями під виглядом інвестування в криптовалюту

Зеленський закликає співгромадян не панікувати: Ми робимо все для досягнення миру дипломатичним шляхом

Росія має знизити напруженість уздовж кордону з Україною

Зеленський під час зустрічі з Блінкеном: Україні потрібна допомога, щоб робити дуже швидкі кроки та модернізувати армію, особливо в такі непрості часи

Zoom дозволить більшій частині співробітників продовжувати працювати віддалено

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу видання "ГОРДОН" на столичному Подолі

Суд дозволив затримання обвинуваченого у справі про тортури у донецькій в'язниці "Ізоляція" Євгена Бражникова

Українські перевізники у четвер вийдуть протестувати до посольства Польщі

Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

Суд чітко визначив процесуальний статус Порошенка – радник глави ОПУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА