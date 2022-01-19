Глава МЗС ФРН та віцеканцлер Хабек стали фігурантами справи про незаконні коронавірусні виплати

Прокуратура Берліна веде розслідування щодо членів президії партії "Зелені", зокрема співголов партії Анналени Бербок та Роберта Хабека, повідомив у середу журнал Spiegel.

Бербок нині обіймає посаду міністра закордонних справ Німеччини, а Хабек – посади міністра економіки та віцеканцлера.

За даними видання, представники президії партії у 2020 році незаконно отримали "коронавірусні" виплати у розмірі 1 тис. 500 євро кожен. Президія партії сама визначила собі ці бонуси та виплатила їх.

Повідомляється, що фігурантами стали всі члени президії, зокрема Рікарда Ланг і Джаміла Шефер, а також директор партії Міхаель Кельнер і її скарбник Марк Урбач. І прокуратура, і партія підтвердили наявність розслідування.

Сам факт виплат Бербок був темою під час виборчої кампанії, вже тоді її обвинувачували у отриманні цієї виплати. У травні минулого року в ефірі ток-шоу журналістки Сандри Майшбергер Бербок сказала, що йдеться про виплату так званого "різдвяного бонусу", який вона задекларувала. Єдине, чого вона не зробила – це не повідомила про виплату спікеру бундестагу, що мала зробити. Бербок зазначила, що жалкує про цю помилку.

"Я сама моторошно злилася на себе через свою помилку", - сказала вона.