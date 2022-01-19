Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявляє, що, як і з іншими фігурантами "вугільної справи", Офіс генпрокурора піде з апеляційним оскарженням запобіжного заходу.

"Повертаючись до "вугільної справи", щодо фігуранта якої суд сьогодні обирав запобіжний захід. Наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або 1 млрд грн. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов-таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу. Україні потрібна справедливість, і давайте шукати її цивілізовано в суді, не політизуючи ці процеси", - написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор наголосила, що сьогоднішнє рішення суду про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петру Порошенку означає, що "суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла з обранням запобіжного заходу".

Венедіктова також зазначила, що позиція Офісу генпрокурора у справі полягає в тому, що п'ятому президенту повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій, та повідомлено у спосіб, визначений законом.

"Всі інші маніпуляції, про які ми дізнаємося з анонімних телеграм-каналів - це маячня, яка розповсюджується боягузливими недопіарниками, яким соромно і страшно показати своє обличчя", - написала генеральний прокурор.

Також, за її словами, у слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру.

"А наявність доказів переконала прокурорів у необхідності такого повідомлення. Заступник генпрокурора, який підписав підозру, координував діяльність органів досудового розслідування з даного кримінального провадження від самого початку і був обізнаний із матеріалами справи. Я з розумінням ставлюся до факту існування групи підтримки фігуранта і в принципі до висловлювань деяких представників цієї команди ставлюся з терпінням, але якщо хтось хоче перейти на процесуальну, а не на художньо-літературну мову, то я завжди готова", - наголосила Венедіктова.

Зокрема, вона навела приклад, що у справі другого президента інституту підозри ще не було, і ухвалу про залучення як обвинуваченого підписав слідчий у особливо важливих справах генпрокуратури.

"Повідомлення про підозру та їх зміни четвертому президенту підписували прокурори Плеканчук, Брезицький, Псюк та Іванов. А в травні 2019 року повідомлення про підозру третьому президентові підписував прокурор відділу генпрокуратури. Прізвище та підпис генерального прокурора у повідомленнях про підозру колишнім президентам стоять тільки мої. У підозрі, повідомленому у 2020 році. Піар та процесуальна робота – це різні речі", - заявила Венедіктова.