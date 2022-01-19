Суд чітко визначив процесуальний статус Порошенка – радник глави ОПУ

Печерський районний суд м. Києва, обравши стосовно п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді особистих зобов'язань чітко визначив його процесуальний статус, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є цілком конкретне рішення судді, яке жорстко закріплює конкретний процесуальний статус пана Порошенка. Подальша логістика зрозуміла - суттєві обмеження для нього особисто та обов'язкова участь у слідчих процедурах", - заявив Подоляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У цьому випадку, за словами Подоляка, коректно оцінювати лише сам факт того, що "Порошенка було викрито на брехні і що закріплюється юридично".

"По-перше, суд визнав, що підозру пану Порошенку все-таки вручено, і вручено законно. По-друге, очевидно, що суд вбачає достатнім той обсяг доказів, який потрібен для подальшого просування "вугільної справи" за відповідними стадіями до підсумкової юридичної оцінки дій усіх фігурантів цієї справи. По-третє, суд визнав і те, що пан Порошенко такий самий громадянин, як і всі інші громадяни, і його статус екс-президента не дає йому привілею автоматичного прощення за всі скоєні діяння, якщо в них вбачаються ознаки наявності складу злочину", - наголосив Подоляк.

Як зазначив радник глави Офісу президента, очевидно, що ситуація із судовою справою стосовно п'ятого президента України розвиватиметься у цілком звичайній юридичній площині з підсумковими визначеннями провини конкретних фігурантів.

Водночас, на думку Подоляка, абсолютно безглуздо давати політичні оцінки юридичним процедурам чи судовим розглядам будь-яких питань кримінально-процесуального характеру.

Як повідомлялося, 19 січня Печерський суд обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив. Захист заявив, що оскаржить ухвалу суду. Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Вранці 17 січня він повернувся в Україну і прибув до Печерського райсуду Києва для обрання запобіжного заходу.

Протягом понеділка суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура просила суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн, захист наполягав на тому, що Порошенко не має статусу підозрюваного, переслідування мають політичний характер і не є юридично обґрунтованими. Також адвокати заявляли про необхідність відкриття кримінального провадження за фактом притягнення до відповідальності завідомо невинуватого.