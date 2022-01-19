Події

18:54 19.01.2022

Суд чітко визначив процесуальний статус Порошенка – радник глави ОПУ

3 хв читати
Суд чітко визначив процесуальний статус Порошенка – радник глави ОПУ

Печерський районний суд м. Києва, обравши стосовно п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді особистих зобов'язань чітко визначив його процесуальний статус, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є цілком конкретне рішення судді, яке жорстко закріплює конкретний процесуальний статус пана Порошенка. Подальша логістика зрозуміла - суттєві обмеження для нього особисто та обов'язкова участь у слідчих процедурах", - заявив Подоляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У цьому випадку, за словами Подоляка, коректно оцінювати лише сам факт того, що "Порошенка було викрито на брехні і що закріплюється юридично".

"По-перше, суд визнав, що підозру пану Порошенку все-таки вручено, і вручено законно. По-друге, очевидно, що суд вбачає достатнім той обсяг доказів, який потрібен для подальшого просування "вугільної справи" за відповідними стадіями до підсумкової юридичної оцінки дій усіх фігурантів цієї справи. По-третє, суд визнав і те, що пан Порошенко такий самий громадянин, як і всі інші громадяни, і його статус екс-президента не дає йому привілею автоматичного прощення за всі скоєні діяння, якщо в них вбачаються ознаки наявності складу злочину", - наголосив Подоляк.

Як зазначив радник глави Офісу президента, очевидно, що ситуація із судовою справою стосовно п'ятого президента України розвиватиметься у цілком звичайній юридичній площині з підсумковими визначеннями провини конкретних фігурантів.

Водночас, на думку Подоляка, абсолютно безглуздо давати політичні оцінки юридичним процедурам чи судовим розглядам будь-яких питань кримінально-процесуального характеру.

Як повідомлялося, 19 січня Печерський суд обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив. Захист заявив, що оскаржить ухвалу суду. Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Вранці 17 січня він повернувся в Україну і прибув до Печерського райсуду Києва для обрання запобіжного заходу.

Протягом понеділка суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура просила суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн, захист наполягав на тому, що Порошенко не має статусу підозрюваного, переслідування мають політичний характер і не є юридично обґрунтованими. Також адвокати заявляли про необхідність відкриття кримінального провадження за фактом притягнення до відповідальності завідомо невинуватого.

 

Теги: #порошенко #подоляк #запобіжний_захід
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 19.01.2022
Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

18:29 19.01.2022
Спроба політизувати розгляд у суді запобіжного заходу Порошенку результату не мала - Арахамія

Спроба політизувати розгляд у суді запобіжного заходу Порошенку результату не мала - Арахамія

18:26 19.01.2022
Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

17:21 19.01.2022
Прибічники Порошенка завершили акцію біля Офісу президента

Прибічники Порошенка завершили акцію біля Офісу президента

17:00 19.01.2022
ДБР: Обвинувачення має всі підстави для апеляції на ухвалу суду щодо запобіжного заходу Порошенку

ДБР: Обвинувачення має всі підстави для апеляції на ухвалу суду щодо запобіжного заходу Порошенку

16:06 19.01.2022
Прибічники Порошенка прийшли на вулицю Банкову

Прибічники Порошенка прийшли на вулицю Банкову

15:45 19.01.2022
Учасники акції на підтримку Порошенка попрямували до Офісу президента

Учасники акції на підтримку Порошенка попрямували до Офісу президента

15:29 19.01.2022
Захист оскаржить рішення суду з обмеженням виїзду Порошенка з України

Захист оскаржить рішення суду з обмеженням виїзду Порошенка з України

15:19 19.01.2022
Порошенко: Буде не лише апеляція на рішення суду, а й міжнародна реакція

Порошенко: Буде не лише апеляція на рішення суду, а й міжнародна реакція

15:06 19.01.2022
Суд оприлюднив рішення про арешт майна Порошенка

Суд оприлюднив рішення про арешт майна Порошенка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу видання "ГОРДОН" на столичному Подолі

Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

США нададуть Україні додаткову допомогу для оборони в разі агресії РФ - Блінкен

Блінкен заявив, що незабаром буде призначено посла США в Україні

ДБР: Обвинувачення має всі підстави для апеляції на ухвалу суду щодо запобіжного заходу Порошенку

ОСТАННЄ

Зеленський під час зустрічі з Блінкеном: Україні потрібна допомога, щоб робити дуже швидкі кроки та модернізувати армію, особливо в такі непрості часи

Zoom дозволить більшій частині співробітників продовжувати працювати віддалено

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу видання "ГОРДОН" на столичному Подолі

Суд дозволив затримання обвинуваченого у справі про тортури у донецькій в'язниці "Ізоляція" Євгена Бражникова

Українські перевізники у четвер вийдуть протестувати до посольства Польщі

Глави МЗС Німеччини, Франції та США в четвер зустрінуться в Берліні

Лондон має намір скасувати більшість обмежень щодо COVID-19 в Англії

Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу

Блінкен пообіцяв поінформувати Україну про результати зустрічі з Лавровим у Женеві

Французький актор Гаспар Ульєль помер після інциденту на гірськолижному схилі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА